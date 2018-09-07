Проблемы с украинскими патриотами Андрею Данилко обеспечены после того, как он засветился на фестивале Новая волна в России. Отказываться от гастролей по России при этом – признак нерешительности – нельзя быть немножко беременным.

Проблемы с украинскими "патриотами" Андрею Данилкообеспечены после того, как он засветился на фестивале "Новая волна" вРоссии. Отказываться от гастролей по России при этом – признак нерешительности– нельзя быть немножко беременным.Артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимомВерка Сердючка, в человеческом плане нравится Вадиму Манукяну. Импонирует членуэкспертного совета при Госдуме стремление певца помирить Украину с Россией.Однако решительности Сердючке явно не хватает."Конечно, сам факт того, что он сделал робкую попыткуприехать на "Новую волну" в Сочи и впервые за 5 лет появиться намасштабном музыкальном форуме в России – это уже большой прорыв. Но тут же егоменеджер высказался в том ключе, что гастролировать по стране он все равно небудет. Решительности Андрею не хватает", – отметил Манукян в интервьюизданию Dni.Ru.Вадим Манукян привел в пример Ани Лорак, которая уже давно гастролируетпо России. И на Украине уже давно свыклись с этим фактом, хотя поначалу у нее ивозникали серьезные проблемы. Другой пример – Константин Меладзе, который дажев жюри шоу "Голос" в России участвует.Сейчас ощущается тренд на возобновление культурных связеймежду Россией и Украиной – но, увы, пока только с российской стороны. При этомнерешительность Сердючки понять можно, сказал эксперт."Я понимаю, с чем связан тот факт, что Данилко не готовактивно работать в России. У него контракт с украинским шоу"Х-Фактор", жизнь его на Украине налажена, пусть даже порой иугнетает нынешняя ситуация в стране – о чем он говорит в интервью", -напомнил Вадим. Эксперт уверен, что украинские "патриоты" наверняка послеэтой поездки Данилко заклюют артиста."Но обратной дороги уже нет, ему нужно свою миссиюнести до конца, нельзя быть немножко беременным. Хочу пожелать Андрею бытьболее уверенным в своих действиях, в России его помнят и всегда ждут", -заключил Манукян.Напомним, менеджер артиста Андрей Уренев заявил, что украинский певец Андрей Данилко, известный посценическому образу Верки Сердючки, пока не планирует возобновлять гастроли поРоссии. Ему пришлось выступить с комментарием после того, как в СМИ появилосьвидео супруги российского премьер-министра Светланы Медведевой, которую засняливо время выступления Верки Сердючки на мероприятии после открытия фестиваля"Новая волна" в Сочи."Данилко не участвует в больших концертах афишных,билетных, кассовых. А на афтерпати он приехал по личному приглашению ИгоряКрутого. Гастроли пока не планируются", – пояснил Уренев. И напомнил, чтоАндрей решил уйти со сцены – артист считает, что современная аудитория перестала правильновоспринимать сценический образ Верки Сердючки.