Анастасия Решетова не устает провоцировать
общественность. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram двусмысленный пост.
Анастасия Решетова не устает провоцировать
общественность. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram двусмысленный пост.
Модель поделилась селфи-снимком,
на котором позирует в очень откровенном наряде без бюстгальтера. При этом декольте
у платья – ровно до пупа.
Стройные ноги, округлая
грудь, гордая осанка – поклонники сделали невесте рэпера массу комплиментов. Однако
то, как она прокомментировала свое фото, фолловеров насторожило и обрадовало
одновременно: они посчитали, что Настя беременна.
"Настало время, когда в
таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)", – написала
Решетова. "Опа... Неужели малыш на подходе? Поздравляю от всей
души!!!", "Ждет ребенка?", "Беременная
значит!)", "Настена!!! Если у вас все серьезно, то это не такая большая
потеря!!! Поздравляю вас!", – высказались подписчики модели.
Другие предположили, что рэп-исполнитель
запретил Насте носить столь откровенные наряды, а третьи выдвинули версию, что
девушка приняла религию бойфренда – мусульманство.
Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоро
состоится свадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно,
пытаясь разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она, ни ее
знаменитый возлюбленный, не отвечают, а слухи о помолвке никак не комментирует.