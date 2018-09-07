Анастасия Решетова не устает провоцировать общественность. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram двусмысленный пост.

Анастасия Решетова не устает провоцироватьобщественность. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram двусмысленный пост.Модель поделилась селфи-снимком,на котором позирует в очень откровенном наряде без бюстгальтера. При этом декольтеу платья – ровно до пупа.Стройные ноги, округлаягрудь, гордая осанка – поклонники сделали невесте рэпера массу комплиментов. Однакото, как она прокомментировала свое фото, фолловеров насторожило и обрадовалоодновременно: они посчитали, что Настя беременна."Настало время, когда втаком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)", – написалаРешетова. "Опа... Неужели малыш на подходе? Поздравляю от всейдуши!!!", "Ждет ребенка?", "Беременнаязначит!)", "Настена!!! Если у вас все серьезно, то это не такая большаяпотеря!!! Поздравляю вас!", – высказались подписчики модели.Другие предположили, что рэп-исполнительзапретил Насте носить столь откровенные наряды, а третьи выдвинули версию, чтодевушка приняла религию бойфренда – мусульманство.Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоросостоится свадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно,пытаясь разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она, ни еезнаменитый возлюбленный, не отвечают, а слухи о помолвке никак не комментирует.