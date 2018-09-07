Российским биатлонистам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Известный комментатор Дмитрий Губерниев этому рад – сборная получила возможность выступать на всех уровнях. В то же время, журналист возмущен тем, что спортсменов продолжают преследовать, основываясь на лживых заявлениях Григория Родченкова.

Российским биатлонистам разрешили участвовать вмеждународных соревнованиях. Известный комментатор Дмитрий Губерниев этому рад– сборная получила возможность выступать на всех уровнях. В то же время,журналист возмущен тем, что спортсменов продолжают преследовать, основываясь налживых заявлениях Григория Родченкова.Полного восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР)в ближайшее время не предвидится – поскольку здесь замешана политика. Но иограниченный статус, решение о котором принял Международный союз биатлонистов(IBU) – уже маленькая победа, считаетДмитрий Губерниев."Самое главное – чтобы команда выступала, чтобыболельщики смотрели любимый вид спорта, чтобы я комментировал его, потому чторейтинги огромные, биатлон в стране безумно любят. Нужно, чтобы сборная имелавозможность соревноваться на всех уровнях", – заявил комментатор.По словам журналиста, четверка спортсменов, которая была наОлимпиаде в Сочи, а тем более молодые спортсмены не несут никакойответственности за какие-то старые прегрешения. "Мы сдали больше всехдопинг-проб – наша команда выступает чистой! В случае Чернышова – с 0,0нанограммов эритропоэтина будут дисквалифицировать из-за слов Родченкова? – ну молодцытогда!" – возмутился Губерниев.Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в хорватскомПорече оставил в силе решение о присвоении временно ограниченного статуса СБР. Вотношении российских чиновников действует запрет на голосование и выдвижениекандидатов на руководящие посты IBU. В то же время, спортсмены смогутпредставлять Россию на соревнованиях – но остается в силе запрет на проведениемеждународных соревнований по биатлону в России, передаетГуберниев надеется, что против спортсменов не будутприменять никакие дисквалификации. "Я надеюсь, что до серьезныхдисквалификаций дело не дойдет, в том числе по экономической составляющей. Потомучто львиная доля спонсоров – немецкие концерны, у которых большой российскийрынок" – заметил комментатор.Права Союза биатлонистов России были ограничены с декабря2017 года. Это стало последствием допингового скандала, который разразилсяпосле бегства в США из России бывшего директора антидопинговой лабораторииГригория Родченкова. Позже международные эксперты признали, что большая частьиз рассказанного беглым химиком не соответствовала действительности.