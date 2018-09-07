Российским биатлонистам разрешили участвовать в
международных соревнованиях. Известный комментатор Дмитрий Губерниев этому рад
– сборная получила возможность выступать на всех уровнях. В то же время,
журналист возмущен тем, что спортсменов продолжают преследовать, основываясь на
лживых заявлениях Григория Родченкова.
Российским биатлонистам разрешили участвовать в
международных соревнованиях. Известный комментатор Дмитрий Губерниев этому рад
– сборная получила возможность выступать на всех уровнях. В то же время,
журналист возмущен тем, что спортсменов продолжают преследовать, основываясь на
лживых заявлениях Григория Родченкова.
Полного восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР)
в ближайшее время не предвидится – поскольку здесь замешана политика. Но и
ограниченный статус, решение о котором принял Международный союз биатлонистов
(IBU) – уже маленькая победа, считает
Дмитрий Губерниев.
"Самое главное – чтобы команда выступала, чтобы
болельщики смотрели любимый вид спорта, чтобы я комментировал его, потому что
рейтинги огромные, биатлон в стране безумно любят. Нужно, чтобы сборная имела
возможность соревноваться на всех уровнях", – заявил комментатор.
По словам журналиста, четверка спортсменов, которая была на
Олимпиаде в Сочи, а тем более молодые спортсмены не несут никакой
ответственности за какие-то старые прегрешения. "Мы сдали больше всех
допинг-проб – наша команда выступает чистой! В случае Чернышова – с 0,0
нанограммов эритропоэтина будут дисквалифицировать из-за слов Родченкова? – ну молодцы
тогда!" – возмутился Губерниев.
Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в хорватском
Порече оставил в силе решение о присвоении временно ограниченного статуса СБР. В
отношении российских чиновников действует запрет на голосование и выдвижение
кандидатов на руководящие посты IBU. В то же время, спортсмены смогут
представлять Россию на соревнованиях – но остается в силе запрет на проведение
международных соревнований по биатлону в России, передает
Губерниев надеется, что против спортсменов не будут
применять никакие дисквалификации. "Я надеюсь, что до серьезных
дисквалификаций дело не дойдет, в том числе по экономической составляющей. Потому
что львиная доля спонсоров – немецкие концерны, у которых большой российский
рынок" – заметил комментатор.
Права Союза биатлонистов России были ограничены с декабря
2017 года. Это стало последствием допингового скандала, который разразился
после бегства в США из России бывшего директора антидопинговой лаборатории
Григория Родченкова. Позже международные эксперты признали, что большая часть
из рассказанного беглым химиком не соответствовала действительности.