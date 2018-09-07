Певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников, показавшись публике без макияжа. Без тонны косметики звезда выглядит моложе.

Певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников,показавшись публике без макияжа. Без тонны косметики звезда выглядит моложе.Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска. Оно былосделано, когда звезда прогуливалась по Пражским улицам вместе со своей подругойрежиссером Татьяной Борщ. На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубыхджинсах и светлых кроссовках.Пользователи Сети отметили, что такой образ звезды, хоть инепривычен глазу, но ей очень к лицу. Без плотного, яркого мейкапа Аннавыглядит как 18-летняя девушка.В интервью певица много раз отмечала, что тщательно следитза собой, ухаживает за лицом и телом, посещает косметолога. Семенович много разсетовала, что вынуждена постоянно ограничивать себя в любимой еде, чтобы нерасполнеть. Однако в Праге звезда не выдержала и сорвала диету – она объелась мороженым."Сутки в пути и я в Праге 😂💪🏼Прилипла к витрине с мороженкой, думаю я заслужила срыв с диеты и полный отрыв.Мужчина ,который влез ко мне в кадр, мой план одобрил 😂😂🔥Вот теперь думаю 🧐 клубничное илишоколадное , возьму оба 🤩😝 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – рассказала звездаподписчикам микроблога.После такого вкусного отпуска Анне придется много временипровести в спортзале, но артистка привыкла к упорно работать и за привитуюлюбовь к труду она всегда благодарит маму и папу. "Раньшея всегда упрекала родителей , что они меня в три годика отдали в спорт иоставили без детства . Только сейчас я понимаю, как это было нужно моей натуре,пройти через детство полное труда и лишений. Эти испытания стали для меняключиком для очень важной двери в моей жизни и я открыла ее быстро и четко.Спасибо мои дорогие родители, что возили меня каждый день к 7 утра натренировки и заставляли быть лучшей, теперь это вошло в привычку ! Я люблю вас!",– отметила как-то артистка.