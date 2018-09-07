Певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников,
показавшись публике без макияжа. Без тонны косметики звезда выглядит моложе.
Певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников,
показавшись публике без макияжа. Без тонны косметики звезда выглядит моложе.
Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска. Оно было
сделано, когда звезда прогуливалась по Пражским улицам вместе со своей подругой
режиссером Татьяной Борщ. На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых
джинсах и светлых кроссовках.
Пользователи Сети отметили, что такой образ звезды, хоть и
непривычен глазу, но ей очень к лицу. Без плотного, яркого мейкапа Анна
выглядит как 18-летняя девушка.
В интервью певица много раз отмечала, что тщательно следит
за собой, ухаживает за лицом и телом, посещает косметолога. Семенович много раз
сетовала, что вынуждена постоянно ограничивать себя в любимой еде, чтобы не
располнеть. Однако в Праге звезда не выдержала и сорвала диету – она объелась мороженым.
"Сутки в пути и я в Праге 😂💪🏼
Прилипла к витрине с мороженкой, думаю я заслужила срыв с диеты и полный отрыв.
Мужчина ,который влез ко мне в кадр, мой план одобрил 😂😂🔥
Вот теперь думаю 🧐 клубничное или
шоколадное , возьму оба 🤩😝 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – рассказала звезда
подписчикам микроблога.
После такого вкусного отпуска Анне придется много времени
провести в спортзале, но артистка привыкла к упорно работать и за привитую
любовь к труду она всегда благодарит маму и папу. "Раньше
я всегда упрекала родителей , что они меня в три годика отдали в спорт и
оставили без детства . Только сейчас я понимаю, как это было нужно моей натуре,
пройти через детство полное труда и лишений. Эти испытания стали для меня
ключиком для очень важной двери в моей жизни и я открыла ее быстро и четко.
Спасибо мои дорогие родители, что возили меня каждый день к 7 утра на
тренировки и заставляли быть лучшей, теперь это вошло в привычку ! Я люблю вас!",
– отметила как-то артистка.