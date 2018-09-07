Вдова актера Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина отметила 55-летие на ипподроме. На празднике присутствовала съемочная группа передачи Прямой эфир телеканала Россия 1.

Вдова актера Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывинаотметила 55-летие на ипподроме. На празднике присутствовала съемочная группапередачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".За день до торжественной даты Ирина посетила могилу ЕвгенияАлександровича на Новодевичьем кладбище. У надгробия артистка призналась, чтоочень скучает по супругу, она заметила, что сильнее чем Евстигнеев ее никто нелюбил.Также артистка посетила салон красоты. Чтобы порадовать дорогихгостей, звезда решилась на болезненную процедуру – инъекции ботокса.Утром 1 июля юбилярша была не в духе. Артистка заметила, чтоочень скучает по тому времени, когда просыпалась не одна. "Вот, казалось бы, уменя юбилей, но я чувствую себя очень одиноко. Мне даже не хочется его праздновать.Оглядываясь назад, я понимаю, что уход из жизни Евгения Александровича – это серьезныйпереломный момент в моей жизни. Я не знала как мне жить и тут бы мне побольшезнаний, опыта, мудрости. И, наверное, я бы не совершила того, что я совершила",– заявила звезда.Первым артистку поздравил экс-возлюбленный – Денис Сердюков.Молодой мужчина преподнес Цывиной букет цветов и трехцветного котенка спраздничным бантом на шее.Цывина собирала гостей в ресторане московского ипподрома. Гостив элегантных костюмах и шляпках ели, выпивали и желали звезде личногосчастья. Попутно Елена поставила сто рублей на лошадь по кличке "Ласточка" и непрогадала – выиграла 750.После праздника Цывиной сделал сюрприз еще один брутальныйкрасавец. Мужчина в кожаной куртке и темных очках, имя которого артистканазывать отказалась, вручил звезде букет роз и увез ее на своем байке в неизвестном направлении.После уже в студии "Прямого эфира" Ирина вновь принималаподарки. Знаменитость получила поздравления от ведущего Андрея Малахова, актрисы КсенииХаировой, артистки Ольги Спиркиной, продюсера Елены Борисовой, студентов и многих других.