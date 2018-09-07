Подозреваемый в отравлении Скрипалей россиянин, чье фото накануне растиражировали в Сети, опубликовал видео. Камера сняла момент страшного преступления.

Подозреваемый в отравлении Скрипалей россиянин, чье фотонакануне растиражировали в Сети, опубликовал видео. Камера сняла моментстрашного преступления.Резиденты Comedy ClubГарик Харламов и Тимур Батрутдинов не могли не отреагировать на скандал вокруг"дела Скрипалей". Тем более, что на днях их фотографии публиковали всоцсетях, и называли главными подозреваемыми в отравлении."Агентам ГРУ" ничего не оставалось, как признатьсвою причастность к нашумевшей истории – и даже выложить видео, на котором задокументированмомент убийства.Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двухроссиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями"оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющеевещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.Как писали Dni.Ru, выдвинутая британскимивластями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Онирешили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников. Сличивпоявившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстровычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резидентыComedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.