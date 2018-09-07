Подозреваемый в отравлении Скрипалей россиянин, чье фото
накануне растиражировали в Сети, опубликовал видео. Камера сняла момент
страшного преступления.
Подозреваемый в отравлении Скрипалей россиянин, чье фото
накануне растиражировали в Сети, опубликовал видео. Камера сняла момент
страшного преступления.
Резиденты Comedy Club
Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов не могли не отреагировать на скандал вокруг
"дела Скрипалей". Тем более, что на днях их фотографии публиковали в
соцсетях, и называли главными подозреваемыми в отравлении.
"Агентам ГРУ" ничего не оставалось, как признать
свою причастность к нашумевшей истории – и даже выложить видео, на котором задокументирован
момент убийства.
Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух
россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями"
оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее
вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.
Как писали Dni.Ru, выдвинутая британскими
властями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Они
решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников. Сличив
появившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстро
вычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резиденты
Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.