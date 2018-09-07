Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже в космическом пространстве. По ее словам, около года назад французы засекли российский спутник, чересчур близко приблизившийся к военному спутнику Пятой республики.

Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже в космическом пространстве. По ее словам, около года назад французы засекли российский спутник, "чересчур близко" приблизившийся к военному спутнику Пятой республики.Французский космический аппарат Athena-Fidus, по словам Парли, "продолжал спокойное вращение", тогда как российский приблизился к нему настолько, что "можно было подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей".Это не просто недружественный шаг, а "акт шпионажа" на высоте 36 тысяч километров, заявила министр, выступая в подразделении французского Национального центра космических исследований (CNES) в Тулузе. Данный несколько нескромный российский спутник "с большими ушами", по ее словам, хорошо известен французской стороне. После данного инцидента были приняты надлежащие меры, и за спутником стали вести наблюдение.