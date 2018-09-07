Международный аэропорт американской Филадельфии сообщил, что сразу 12 пассажиров на борту двух самолетов из Европы прилетели больными.

Международный аэропорт американской Филадельфии сообщил, что сразу 12 пассажиров на борту двух самолетов из Европы прилетели больными. Рейсы авиакомпании American Airlines из Парижа и из Мюнхена. Все 250 пассажиров двух самолетов и сотрудники авиакомпании, обслуживающие эти рейсы, были отправлены на медицинское обследование, передает телеканал "Россия 24".Накануне в Нью-Йорке самолет авиакомпании Emirates был помещен на карантин, поскольку около ста человек на борту сообщили о недомогании. В итоге десять пассажиров были госпитализированы с подозрением на грипп.