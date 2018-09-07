Двое мальчишек стали жертвами педофила в Санкт-Петербурге. Маньяка удалось задержать. Подозреваемый – безработный гражданин США.

Двое мальчишек стали жертвами педофила в Санкт-Петербурге.Маньяка удалось задержать. Подозреваемый – безработный гражданин США.В Санкт-Петербургезадержали гражданина Соединенных штатов Америки. Его подозревают, как минимум,в двух эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, 47-летнийамериканец преподает английский язык в частной школе для взрослых. Он можетбыть причастен к нападению на 9-летнего глухонемого мальчика. Ребенкаизнасиловали вечером 3 сентября в районе озера Долгое, передаетРебенок после случившегося попал в больницу, где черезсурдопереводчика описал своего мучителя. Иностранец напал на ученика школы дляглухонемых в парке Генерала Селезнева. Мужчина надругался над инвалидом, послечего убежал.По данным следствия, это преступление не единственное: 30августа вечером у дома на улице Уточкина он изнасиловал другого девятилетнегомальчика, ученика 3-го класса одной из петербургских школ. Против американцавозбуждено сразу два уголовных дела о насильственных действиях сексуальногохарактера в отношении несовершеннолетних, пишетРанее Dni.Ru сообщали о жестоком преступлении в Надыме, в Ямало-Ненецком автономном округе. 19-летний житель города изнасиловал двухлетнюю малышку.Молодая мать попросила знакомого присмотреть за ребенком и пошла в магазин. Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску со спящей девочкой во двор и там надругался над ребеном. Стражи порядка задержали педофила на месте преступления.