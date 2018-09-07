Двое мальчишек стали жертвами педофила в Санкт-Петербурге.
Маньяка удалось задержать. Подозреваемый – безработный гражданин США.
Двое мальчишек стали жертвами педофила в Санкт-Петербурге.
Маньяка удалось задержать. Подозреваемый – безработный гражданин США.
В Санкт-Петербурге
задержали гражданина Соединенных штатов Америки. Его подозревают, как минимум,
в двух эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, 47-летний
американец преподает английский язык в частной школе для взрослых. Он может
быть причастен к нападению на 9-летнего глухонемого мальчика. Ребенка
изнасиловали вечером 3 сентября в районе озера Долгое, передает
Ребенок после случившегося попал в больницу, где через
сурдопереводчика описал своего мучителя. Иностранец напал на ученика школы для
глухонемых в парке Генерала Селезнева. Мужчина надругался над инвалидом, после
чего убежал.
По данным следствия, это преступление не единственное: 30
августа вечером у дома на улице Уточкина он изнасиловал другого девятилетнего
мальчика, ученика 3-го класса одной из петербургских школ. Против американца
возбуждено сразу два уголовных дела о насильственных действиях сексуального
характера в отношении несовершеннолетних, пишет
Ранее Dni.Ru сообщали о жестоком преступлении в Надыме, в Ямало-Ненецком автономном округе. 19-летний житель города изнасиловал двухлетнюю малышку.
Молодая мать попросила знакомого присмотреть за ребенком и пошла в магазин. Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску со спящей девочкой во двор и там надругался над ребеном. Стражи порядка задержали педофила на месте преступления.