Назначение спикера парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности ее главы поддержал исполняющий обязанности зампреда Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников. Именно зампред Совмина республики был назначен ее временным руководителем после гибели в результате теракта в Донецке 31 августа главы ДНР Александра Захарченко.

Назначение спикера парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности ее главы поддержал исполняющий обязанности зампреда Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников. Именно зампред Совмина республики был назначен ее временным руководителем после гибели в результате теракта в Донецке в конце августа главы ДНР Александра Захарченко.По словам Трапезникова, целью его назначения, сделанного в экстренном порядке, было удержать под контролем ситуацию на линии разграничения в Донбассе. Сегодня депутаты Народного совета ДНР поддержали назначение Пушилина на должность врио главы республики, напоминает РИА Новости. Данное решение правильное и полностью соответствует духу и букве закона, уточнили в пресс-службе главы ДНР.Александр Захарченко был убит в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". Вместе с ним погиб его телохранитель, а министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. По горячим следам были задержаны несколько подозреваемых, которые заявили о причастности к произошедшему Киева. В Службе безопасности Украины опровергают эти обвинения.Объявлены в розыск два человека, которые могут быть причастны к организации взрыва. К расследованию произошедшего подключилась Федеральная служба безопасности России. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. В России намерены потребовать проведения международного расследования обстоятельств гибели Александра Захарченко.