У одного из домов на Кленовом бульваре на мужчину напали неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили его мобильный телефон, после чего скрылись...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатинский затон по приметам задержали 23-летнего и 41-летнего приезжих, подозреваемых в совершении разбойных нападений», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратился 27-летний мужчина. По словам потерпевшего, у одного из домов на Кленовом бульваре на него напали неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили его мобильный телефон, после чего скрылись. Ущерб составил свыше 25 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих, находящиеся в столице без определенного места жительства.При личном досмотре у задержанных было обнаружено и изъято несколько мобильных телефонов, золотые ювелирные изделия и предмет, похожий на нож, происхождение которых они объяснить не смогли.Позднее в полицию поступило четыре аналогичных заявления о разбойных нападениях. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. В результате проверочных мероприятий установлена причастность ранее задержанных к совершению данных противоправных деяний.По данным фактам следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22