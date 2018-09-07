В студии Прямого эфира принимала поздравления с 55-летием вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина, имя которой в последнее время было связано с чередой скандалов. Что пожелали ей друзья, какой прогноз на будущее дал астролог Павел Глоба, и поздравил ли актрису бывший молодой возлюбленный?

В студии "Прямого эфира" принимала поздравления с 55-летием вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина. В последнее время ее имя было связано с чередой скандалов. То сообщалось, что ее выгоняет из дома пасынок, то о том, что у нее ребенок от Олега Янковского, то появлялись новости о молодом любовнике, от которого она ждет двойню.В итоге все эти ситуации закончились для нее нервным срывом.К своим 55-ти Ирина четыре раза была замужем. С Евстигнеевым она провела восемь счастливых лет и говорит, что, конечно, он был главным мужчиной ее жизни, а после его ухода она совершила много ошибок.Следующий брак продлился девять лет, а с четвертым мужем Ирина прожила 16 лет. Она говорит, что сама никогда ни от кого не уходила, потому что женщине нужен мужчина, а она хотела детей.Цывина обещала Евгению Александровичу, что назовет ребенка в его честь. Слово свое она сдержала: у нее есть сын Женя. И именно Евгений Благонравов недавно просил помочь маме в этот трудный для нее период."Все люди ошибаются. Главное – встать после падения", – сказал сын актрисы.Непосредственно свой день рождения актриса отметила на ипподроме, куда пригласила самых близких подруг.В студии Ирина Цывина выслушала много комплиментов в свой адрес и поздравлений – в том числе, от своих учеников.А ее подруга — продюсер Елена Борисова — посоветовала Ирине "поменьше открывать нараспашку дверь тем, кто не является другом, и попрощаться с наивностью".Какой прогноз на будущее дал Цывиной астролог Павел Глоба, поздравил ли ее бывший возлюбленный Денис Сердюков (от которого Ирина якобы ждала двойню), что за мужчина прокатил ее в день рождения на мотоцикле, и почему не приехала на день рождения матери дочь Ирины, которая живет в Голландии?Все подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".