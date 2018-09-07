На Украине боятся результатов расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко. В Верховной раде депутаты из Блока Петра Порошенко призвали силовиков не допустить российского присутствия в Донецке.

На Украине боятся результатов расследования убийства главыДНР Александра Захарченко. В Верховной раде депутаты из "Блока ПетраПорошенко" призвали силовиков не допустить российского присутствия вДонецке.На седьмой день после убийства Захарченко в Киеве встрепенулись:первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали отукраинских силовиков недопущения расследования Россией убийства главы ДНР. Онипризвали не допустить приезда в Донецк российских следователей, сообщает РИАНовости.Видимо, народные избранницы не следили за новостями. В деньубийства Александра Захарченко, 31 августа в России возбудили уголовное дело пофакту теракта в Донецке и направили туда группу специалистов для оказания помощив расследовании преступления.В ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны кубийству Александра Захарченко. И доказательства этому появились уже 3 сентября:задержанные республиканскими силовиками по подозрению в теракте, признались,что в преступлении замешана Украина.Временно сменивший Захарченко на посту руководителя ДНРДмитрий Трапезников сообщил некоторые детали допроса подозреваемых, которыхудалось задержать по горячим следам. "В результате допроса они подтвердилипричастность украинской стороны к преступлению", – сказал врио главы ДНР.Трапезников добавил, что в республике ожидают провокаций состороны украинских силовиков: уже фиксируется движение военной техники на линииразграничения. В ответ армия ДНР привела свои силы в повышенную боеготовность ина несколько дней закрыла все границы, включая погранпереходы с Россией.А президент Украины, похоже, не на шутку перепугался послеубийства Захарченко и передумал вводить военное положение в Донбассе. Своерешение глава Незалежной объяснил тем, что для него ценности демократии неменее важны, чем ценности суверенитета. На самом деле Порошенко спасовал передобстоятельствами, сложившимися после теракта в центре Донецка.Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва вцентре Донецка вечером 31 августа. Также серьезно пострадал министр доходов исборов ДНР Александр Тимофеев.