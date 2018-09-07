Десятки протестующих в Басре перекрыли трассу, ведущую к нефтяному месторождению Западная Курна-2, на котором ведет добычу российская компания Лукойл.

Десятки протестующих в Басре перекрыли трассу, ведущую к нефтяному месторождению "Западная Курна-2", на котором ведет добычу российская компания "Лукойл". Ранее они атаковали дипмиссии Ирана и США.Как напоминает ТАСС, разгневанные иракцы блокировали крупнейший порт Умм-Каср, стратегическую магистраль Багдад — Басра и начали массово поджигать правительственные учреждения после ухудшения экологической обстановки в данном регионе.В результате сгорели десятки зданий, в том числе администрации, дома официальных приемов, офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, филиалы шиитских военизированных формирований. Для стабилизации обстановки власти ввели комендантский час.Протесты начались 4 сентября после случая с загрязнением вод в реке Шатт-эль-Араб, когда отравления получили порядка 20 тысяч человек. После этого в Басре начались перебои с питьевой водой и электричеством.