В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей Новая волна. Каждый день на сцену New Wave Hall выходит блистательная Ани Лорак. Дизайнерские наряды, продуманные до мелочей образы, яркие номера – украинская Дива тут в фаворе. Но что у нее творится в душе?

В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Каждый день на сцену New Wave Hall выходит блистательная Ани Лорак. Дизайнерские наряды, продуманные до мелочей образы, яркие номера – украинская Дива тут в фаворе. Но что у нее творится в душе?Внимательные журналисты рассмотрели, что обручального кольца на пальце певицы нет. И о ее сегодняшнем настроении можно судить по мыслям, которыми Ани поделилась с корреспондентом Dni.Ru за кулисами концертного зала."Я не смогу простить предательства, – уверяет певица. – Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть". При этом женщин всей земли певица просит быть терпеливыми, милосердными. уметь уступать. "Ведь вы – настоящие дивы любви", – говорит Лорак.Напомним, скандал в казалось бы идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Журналисты узнали, что любовницу Мурата зовут Яна Беляева, она – финалистка престижного конкурса красоты на Украине. Она была вынуждена оправдываться, что-де мужем звезды ее связывает исключительно дружба.А в начале сентября Ани с мужем Муратом, как ни чем не бывало, отвели в первый класс дочь Софию. "У меня на глазах были слезы радости, – улыбается Ани. – Ведь казалось, только вчера я ее. совсем крошеную, держала на руках, а уже дочь стала школьницей. – Ночь перед линейкой была волнительная – мы подбирали туфельки, рюкзачки, бантики. Дочка хотела надеть цветные колготки, а я ей говорила, что они к этому образу не подходят. Но София настояла на своем – она лидер по жизни".Дочь у певицы очень развитая – занимается гимнастикой, музыкой. И очень гордится прекрасной мамой, которые все считают Дивой.