Прекративший свою деятельность туроператор Данко исключен из Единого федерального реестра – соответствующий приказ разместил на своем сайте Ростуризм.

Прекративший свою деятельность туроператор "Данко" исключен из Единого федерального реестра – соответствующий приказ разместил на своем сайте Ростуризм.С 8 сентября все туры оператора аннулированы, порядка 800 туристам понадобятся компенсации. Порядка 100-150 клиентов "Данко" находятся сейчас за границей, все они обеспечены проживанием и обратными билетами.Компания прекратила свою деятельность в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Туроператор застрахован на 50 миллионов рублей, договоры страхования действительны до ноября 2018 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.