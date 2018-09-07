Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова живет и учится в Париже и является активной пользовательницей Instagram. 20-летняя Елизавета регулярно радует своих подписчиков в соцсетях новыми фото и видео.

Дочь пресс-секретаря президента России ДмитрияПескова живет и учится в Париже и является активной пользовательницейInstagram. 20-летняяЕлизавета регулярно радует своих подписчиков в соцсетях новыми фото и видео.Лиза поделилась снимком,сделанным в Москве. Девушка прилетела в столицу, чтобы проводить младшихбратьев на школьную линейку. На торжественное и важное для детеймероприятие пришел и отец семейства.Девушка сопроводила свойпост описанием своих школьных лет. Оказывается, у нее они вызывают не оченьприятные ассоциации. "Провожаембратьев по школам. Учитывая то, что с 1-го по 11-й класс я училась винтернатах, школьные годы запомнились мне многим. До 10 класса училась я всегдахорошо и проблемы у меня были только с поведением! В Москве много времениуделялось репетициям к праздникам", – написала Лиза Пескова. При этом онавспомнила один случай, показывающий, что в школе у девочки было не все гладко вотношениях со сверстниками."Один парень во главе всего 3-го класса встал напротив меня исказал: "Лиза, неужели ты не видишь, что весь класс против тебя?!" Я ответила,что я тогда тоже против всего класса, убежала и разрыдалась. И только одинмальчик был на моей стороне… Ребятам хочу пожелать успехов, веселого ипродуктивного учебного года", – поделилась девушка.Фолловеры отметили, что повзрослевшая Пескова прекрасновыглядит. "Боже, давно не заходила на вашу страницу, как же вы преобразились.Так посвежели, видимо отдых пошел на пользу. Вы вообще очень милая от природы,так держать, красотка!!!", "Лизавыросла симпатягой", "Какие у вас счастливые глаза", "Дерзкие и красивые","Стильно смотритесь, молодцы", "Бунтарка", – прокомментировалиснимки пользователи соцсети.