Не отменять свою поездку в Косово и Метохию решил президент Сербии Александар Вучич. Он будет в Косове 8 и 9 сентября. При этом решение о поездке Вучич принял вопреки угрозам со стороны Приштины и албанских радикалов.

Не отменять свою поездку в Косово и Метохию решил президент Сербии Александар Вучич. Он будет в Косове 8 и 9 сентября. При этом решение о поездке Вучич принял вопреки угрозам со стороны Приштины и албанских радикалов."Я еду туда с комплексом экономических мер. Я не боюсь ни камней, ни чего-то посерьезней, я буду бороться, так как народ выбирал храбрых людей, способных защищать их, а не сидеть в кабинетах", — пояснил свое решение сербский президент.Вучич призвал косовских сербов приехать на встречу с ним в Косовске-Митровице. Она запланирована на полдень 9 сентября. С этим призывом Вучич выступил в специальном обращении к согражданам. Президент Сербии уверен, что все пройдет мирно. Вучич будет на деловом форуме в поселке Лешак и посетит несколько сербских сел.Приштина письменно запретила Вучичу посещать озеро и ГЭС "Газиводе" на севере Косово, где он уже бывал несколько раз. Если Приштина сочтет поездку угрозой стабильности, то разрешение на поездку президента Сербии будет отозвано, предупредил председатель парламента Косово Кадри Весели.Приштина в феврале 2008 года в одностороннем порядке объявила о независимости от Белграда. Заключенное под давлением Евросоюза в апреле 2013 года брюссельское соглашение о нормализации отношений между Косово и Сербией и подписанное Приштиной и Белградом в августе соглашение о Сообществе сербских общин – на гране срыва. Последний срок для их выполнения – 4 августа 2018 года – был сорван косовской стороной. Это привело к росту напряженности в Косове.