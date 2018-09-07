Союз вкладчиков в преддверии единого дня голосования 9 сентября обратились к кандидатам на высшие выборные должности. Кроме того, активисты предложили изменить статус Центробанка. Ситуация с пострадавшими от действий финансового регулятора держателями депозитов настолько серьезная, что на происходящее обратила внимание правительственная Российская газета.

Союз вкладчиков в преддверии единого дня голосования 9сентября обратились к кандидатам на высшие выборные должности. Кроме того, активисты предложили изменить статус Центробанка. Ситуация спострадавшими от действий финансового регулятора держателями депозитов настолькосерьезная, что на происходящее обратила внимание правительственная"Российская газета".Всего в России, пишет издание со ссылкой на данные Союза вкладчиков, насчитывается около 250 тысяч так называемых превышенцев – граждан, имевших вклады в рухнувших банках на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. У подавляющего большинства вкладчиков есть семьи, которые, естественно, также пострадали от действий Центробанка.Членов семей можно прибавить к общему количеству "превышенцев". Это значит, что число пострадавших от действий финансового регулятора граждан может превысить три миллиона человек. В целом активисты Союза вкладчиков оценивают потери держателей депозитов в 440 миллиардов рублей, пишет .Ущерб нанесен не только простым людям, но и бизнесу. "По оценке Союза вкладчиков, за указанный период он потерял в ликвидированных финансовых учреждениях 1,5 триллиона рублей", – отмечает издание. Газета цитирует лидера организации Николая Николаева, который отметил, что права на возмещение средств на счетах компаний и индивидуальных предпринимателей не застрахованы, и в случае банкроства кредитного учреждения они теряют все.Обратившись в Центробанк, Союз вкладчиков получил любопытную статистику. Оказалось, что за шесть лет держатели депозитов, сумма которых превышала 1,4 миллиона рублей, лишь около 3% своих сбережений. "Таким образом, объединение получило подтверждение, что проблема существует, однако не смогло добиться того, чтобы она разрешилась", – отмечает "Российская газета".В середине августа Союз вкладчиков к кандидатам на высшие избираемые посты с предложением высказать свое отношение к действиям Центробанка. Политики на обращения граждан.Кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и других партий высказали согласие с пострадавшими вкладчиками. Кандидаты отметили актуальность проблемы, подчеркнули, что вкладчики должны быть законодательно защищены, ответственность за сохранность их сбережений должно нести государство и страховые компании. Важно обеспечить безопасность вливаемых в экономику денежных средств, подчеркнули политики.Всего Союз вкладчиков получил комментарии от 40% претендентов на высшие избираемые посты – губернаторские, мэрские и прочие. Активисты организации надеются, после выборов политики продолжат помогать в решении проблем пострадавших вкладчиков.Также Союз вкладчиков намерен референдум по изменению статуса финансового регулятора. Сейчас ЦБ считает себя независимым юридическим лицом, а потому формально не подчиняется государству, отмечает Николай Николаев. Он надеется, что ему и его активистам удастся организовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.