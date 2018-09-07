Жаир Болсонару – фаворит в избирательной гонке за пост президента Бразилии – получил в результате покушения тяжелые раны и пробудет в больнице ближайшие 7–10 дней.

Жаир Болсонару – фаворит в избирательной гонке за пост президента Бразилии – получил в результате покушения тяжелые раны и пробудет в больнице ближайшие 7–10 дней. Это ставит под угрозу его избирательную кампанию.На Болсонару было совершено покушение на предвыборном митинге в городе Жуиз-ди-Фору. Злоумышленник нанес ему удары ножом, передает РИА Новости. Преступник уже задержан. В деле появился также второй подозреваемый.Раненый политик проведет в больнице 7-10 дней, затем последует период реабилитации. Медики говорят, что спустя два месяца ему, возможно, потребуется еще одна операция.