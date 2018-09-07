Женская сборная России по водному поло успешно преодолела стадию 1/4 финала Кубка мира после того, как одержала разгромную победу над соперницами из ЮАР. Матч завершился с сухим счетом 26:0. Турнир проходит в Сургуте.

Женская сборная России по водному поло успешно преодолела стадию 1/4 финала Кубка мира после того, как одержала разгромную победу над соперницами из ЮАР. Матч завершился с сухим счетом 26:0. Турнир проходит в Сургуте.В полуфинале россиянки встретятся с командой Австралии, которая в своем четвертьфинальном матче взяла верх над канадскими ватерполистками (9:6). Отметим, что сборная России уже встречалась с австралийками на групповой стадии и тогда одержала победу со счетом 14:8.В другом полуфинальной паре путевку в финал оспорят Испания и США. Поединки состоятся в субботу, восьмого сентября.