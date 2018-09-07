Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать
межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено на
встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать
межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено на
встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Высокий гость посетил Москву и встретился со спикером Госдумы.
Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что Нгуен Фу Чонг уже бывал на
Охотном Ряду в 2009 году, тогда он занимал должность главы Национального
собрания Вьетнама. Нынешняя встреча, по словам Володина, активизирует отношения,
в том числе в рамках парламентского измерения.
Спикер также отметил, что по итогам прошедшей накануне
встречи президента Владимира Путина с Нгуен Фу Чонгом было подписано большое
количество соглашений и принято решение об углублении отношений двух стран.
Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию
высокого уровня с Вьетнамом. "Когда есть конкретные результаты, необходимо
более системно выстраивать работу и обсуждать те темы, которые крайне важны для
развития наших отношений", – заявил он.
Глава Думы обратил внимание на рост товарооборота двух стран
за прошлый год. По мнению Володина, увеличение этого показателя говорит о том,
что отношения строятся на принципах взаимоуважения и доверия.
Возросшие проценты объемов товарооборота в сравнении с
прошлым, позапрошлым годом характеризуют уровень деловых отношений.
Сказал спикер и о росте туристического потока во Вьетнам, он
вырос на треть. Страну посетило порядка полумиллиона россиян. Это очень важный
показатель, отметил Володин.
"Мы дорожим, что у нас сложились такие связи. Считаем,
что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать", – заключил
он.
В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что за последние годы,
несмотря на многие вызовы и трудности, Россия сумела сохранить политическую и
общественную стабильность, восстановить экономику и укрепить свою роль в
решении международных проблем. Одной из побед нашей страны гость из Вьетнама
назвал прошедший этим летом чемпионат мира по футболу.
Он также высоко оценил прошедшую в октябре прошлого года
137-ю Ассамблею Межпарламентского союза, в которой приняли участие более ста председателей
из разных стран, в том числе Вьетнама.
Нгуен Фу Чонг сказал, что считает необходимым и далее
продолжить практику обмена делегациями на высоком уровне, а также делегациями
между профильными комитетами, группами дружбы, с тем, чтобы способствовать
взаимопониманию между двумя парламентами.
Межпарламентские комиссии созданы с законодательными органами
Франции, Ирана, в ближайшее время состоится заседание межпарламентской комиссии
с Италией. В стадии обсуждения находится вопрос создания такой комиссии с
Германией, а начале октября планируется создание аналогичного органа с
Республикой Корея.