Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено на встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создатьмежпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом было заявлено навстрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.Высокий гость посетил Москву и встретился со спикером Госдумы.Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что Нгуен Фу Чонг уже бывал наОхотном Ряду в 2009 году, тогда он занимал должность главы Национальногособрания Вьетнама. Нынешняя встреча, по словам Володина, активизирует отношения,в том числе в рамках парламентского измерения.Спикер также отметил, что по итогам прошедшей накануневстречи президента Владимира Путина с Нгуен Фу Чонгом было подписано большоеколичество соглашений и принято решение об углублении отношений двух стран.Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссиювысокого уровня с Вьетнамом. "Когда есть конкретные результаты, необходимоболее системно выстраивать работу и обсуждать те темы, которые крайне важны дляразвития наших отношений", – заявил он.Глава Думы обратил внимание на рост товарооборота двух странза прошлый год. По мнению Володина, увеличение этого показателя говорит о том,что отношения строятся на принципах взаимоуважения и доверия.Возросшие проценты объемов товарооборота в сравнении спрошлым, позапрошлым годом характеризуют уровень деловых отношений.Сказал спикер и о росте туристического потока во Вьетнам, онвырос на треть. Страну посетило порядка полумиллиона россиян. Это очень важныйпоказатель, отметил Володин."Мы дорожим, что у нас сложились такие связи. Считаем,что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать", – заключилон.В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что за последние годы,несмотря на многие вызовы и трудности, Россия сумела сохранить политическую иобщественную стабильность, восстановить экономику и укрепить свою роль врешении международных проблем. Одной из побед нашей страны гость из Вьетнаманазвал прошедший этим летом чемпионат мира по футболу.Он также высоко оценил прошедшую в октябре прошлого года137-ю Ассамблею Межпарламентского союза, в которой приняли участие более ста председателейиз разных стран, в том числе Вьетнама.Нгуен Фу Чонг сказал, что считает необходимым и далеепродолжить практику обмена делегациями на высоком уровне, а также делегациямимежду профильными комитетами, группами дружбы, с тем, чтобы способствоватьвзаимопониманию между двумя парламентами.Межпарламентские комиссии созданы с законодательными органамиФранции, Ирана, в ближайшее время состоится заседание межпарламентской комиссиис Италией. В стадии обсуждения находится вопрос создания такой комиссии сГерманией, а начале октября планируется создание аналогичного органа сРеспубликой Корея.