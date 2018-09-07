Внимание всего мира 7 сентября было приковано к Тегерану, где встречались лидеры России, Ирана и Турции. Главная тема - Сирия. Точнее, Идлиб. Это, по сути, последний очаг, где сконцентрированы боевики и где, судя по сразу нескольким признакам, готовилась инсценировка с химатакой.

Внимание всего мира 7 сентября было приковано к Тегерану, где встречались лидеры России, Ирана и Турции. Главная тема — Сирия. Точнее, Идлиб. Это, по сути, последний очаг, где сконцентрированы боевики и где, судя по сразу нескольким признакам, готовилась инсценировка с химатакой. Никто не ожидал, что часть разговора по Идлибу участники переговоров сделают открытой. И для встреч такого уровня с такой повесткой это очень редкий случай. В итоге Россия, Иран и Турция приложат все усилия для установления стабильности и безопасности в Сирии и по всему региону. Об этом говорится в итоговой декларации.В тегеранском аэропорту Мехрабад самолет российского президента вызвал необычный ажиотаж. Иранцы спешат встретить Владимира Путина. Охране даже пришлось проявить настойчивость, чтобы остановить толпу.Двадцатью минутами ранее здесь же приземляется самолет Эрдогана. Президент Турции пересаживается в автомобиль. Пока он движется по летному полю, его сопровождают телохранители. И вот уже Путин и Эрдоган встречаются в здании международного Конгресс-центра. Но двусторонние встречи и совместное фотографирование лишь предваряют главное событие — трехсторонние переговоры лидеров стран- гарантов Астанинского процесса. Важнейший вопрос — ситуация в Идлибе."Мы должны вместе подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы и вместе эту проблему решать при том понимании, что сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю территорию, всю свою национальную территорию", — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.На данный момент в Сирии освобождено более 100 тысяч квадратных километров, 141 населенный пункт.Идлиб сейчас — единственный крупный регион страны, который пока остается в руках боевиков. В прошлом году там была создана северная зона деэскалации.Туда переместились боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Аль-Каида" (запрещена в России, как террористическая организация).Восстановление Дамаском контроля над провинцией — по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.Президент Турции во время обсуждения итоговой декларации несколько раз выступает с предложением — внести пункт о перемирии. Завязывается дискуссия."Мы понимаем дипломатический язык в третьем пункте итоговой декларации, но я считаю, что выражение о перемирии усилило бы этот пункт, а также ускорило бы этот процесс". – настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом. И тем более нет представителей "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России) или ИГИЛ (запрещена в России). И сирийской армии. На мой взгляд, я считаю, что президент Турции в целом прав. Это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать. Тем более не можем сказать за террористов "Джабхат ан-Нусра" или за ИГИЛ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами. Вот поэтому наши коллеги, когда согласовывали этот текст, сделали его действительно максимально рабочим, дипломатическим действительно. Здесь вы безусловно правы. Здесь есть такие формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — пояснил в ответ Путин."Это была очень важная декларация. Мы все согласны с этой декларацией. И значит, мы призываем, требуем у всех террористов, чтобы прекратили кровопролитие и сдали оружие, сложили оружие и мирным путем продолжали свою цель, если у них есть какие-то политические цели", — добавил при этом президент Ирана Хасан Рухани.На итоговой пресс-конференции каждый из лидеров делает официальное заявление для прессы."Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона. При этом считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии. Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", — заявил президент России.Российские журналисты спрашивают: угрожает ли ситуация в Идлибе обстановке во всей Сирии?— Не могли бы вы рассказать, о том, о чем удалось договориться по Идлибу, какая судьба его ждет?"В самой Идлибской зоне достаточно тяжелых вооружений, первое. Второе, боевикам различных группировок удается создавать там беспилотные летательные аппараты, и откуда-то у них появляются запасные части и все, что нужно для того, чтобы изготавливать эти беспилотные летательные аппараты и использовать их в своих целях. Мы видим также, что происходят стычки и внутри Идлибской зоны. Все это, конечно, нас не может не беспокоить. Так же, как и то обстоятельство, что террористы, как всегда это они делают, прикрываются гражданскими лицами. Повторяю, это происходит всегда и везде, в том числе неоднократно было и в Сирии. В качестве одного из ярких примеров можно привести события в Ракке. В городе Ракке, который брали подконтрольные Соединенным Штатам, вооруженные формирования действовали при активной поддержке их авиации, — ответил Путин. — И мы тогда слышали, что виноваты в жертвах среди мирного населения террористы, которые прикрываются этим мирным населением. Российские вооруженные силы и правительственная армия всегда стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения. Я, кстати говоря, хочу поблагодарить за это присутствующих здесь руководителей Турции и Ирана, потому что нам вряд ли удавалось бы решать проблемы именно таким образом, если бы наши специальные службы и наши вооруженные силы не работали бы между собой эффективно. Мы исходим из того, что наш призыв к примирению в Идлибской зоне будет услышан. Но будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие".Еще Путин говорит о том, что сейчас созданы все возможности, для того чтобы сирийцы самостоятельно занялись обсуждением будущего своей страны. Вот только нужно помочь тем, кто вынужден был покинуть родину, а теперь хочет вернуться домой."Исходим из того, что в перспективе удастся обеспечить массовое возвращение сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. При активном участии России такая конкретная работа уже ведется. В Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев. Правительством даны твердые гарантии безопасности и не дискриминации по отношению ко всем возвращающимся на родину гражданам. В том числе это касается и вопросов собственности", — заверил Владимир Путин.На полях саммита Владимир Путин успевает отдельно встретиться и с президентом Ирана. Обсуждают укрепление связей между Москвой и Тегераном, которые носят стратегический характер. По словам Рухани, такого высокого уровня доверия как сейчас между нашими странами еще никогда не было.Лидеры трех стран убеждены, что сирийский конфликт не имеет военного решения. Он может быть урегулирован только в ходе переговоров. Но окончательная ликвидация ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и других террористических группировок для наступления мира — это обязательное условие. Поэтому сотрудничество в трехстороннем формате будет продолжено. И следующая встреча по предложению Путина пройдет в России.