В Москве сожалеют по поводу того, что Германия, Канада, США и Франция пошли на поводу у Лондона и вместе с Великобританией воспроизвели безосновательные претензии к России. Речь идет о сделанном накануне совместном заявлении пяти западных стран в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери. Это заявление прокомментировал Департамент информации и печати МИД России.

В Москве сожалеют по поводу того, что Германия, Канада, США и Франция пошли на поводу у Лондона и вместе с Великобританией воспроизвели безосновательные претензии к России. Речь идет о сделанном накануне совместном заявлении пяти западных стран в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.Это заявление прокомментировал Департамент информации и печати МИД России. Официальный Лондон, считают на Смоленской площади, похоже, "никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии". В столицах остальных четырех стран подхватили ложь, прикрытую оговоркой "почти наверняка" (almost certainly) — очередной вариацией пресловутого британского "весьма вероятно" (highly likely).В российском МИДе подчеркивают проигнорированное упомянутыми странами отсутствие каких-либо свидетельств того, что именно действительно произошло в Великобритании с использованием отравляющих веществ. "Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается", — констатируют в ведомстве.В МИДе напоминают, что Россия не раз заявляла на различных уровнях, что не имеет никакого отношения к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и много раз предлагала британской стороне совместными усилиями расследовать эти инциденты. Негативная реакция на российские призывы к сотрудничеству и отказ предоставить доступ к объявленным жертвами покушения российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям уже в течение полугода только укрепляет уверенность, что ничего в обоснование своих претензий Лондон так и не нашел, и что все обвинения против России полностью сфабрикованы.Некоторые западные государственные деятели в плену собственных геополитических амбиций не прекращают попыток создать из России образ врага, подогревая русофобские настроения в своих странах. При этом, напоминают на Смоленской площади, реальность диктует ровно противоположное: необходимость объединения усилий в борьбе с настоящими и общими для всех угрозами — прежде всего, с международным терроризмом.