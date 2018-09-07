07.09.2018

2018-09-07 20:00:43

Россиянина осудили на 14 лет за покушение на убийство семьи

В Краснодарском крае мужчину осудили на 14 лет лишения свободы за покушение на убийство супруги и дочери. Сообщается, что незадолго до происшествия семья приехала на Кубань из Томской области.



При этом вместе супруги не проживали и постоянно ссорились. Когда муж приехал в Крымск и силой попытался увезти родных в Краснодар, он получил отказ. Разгневанный мужчина нанес несколько ударов в живот своей несовершеннолетней дочери и накинулся на супругу. Пострадавшим своевременно оказали медпомощь, поэтому остались живы, передает .