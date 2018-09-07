К 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тысяч рублей, пообещала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она пояснила, как будут индексироваться пенсии до 2025 года. Индексация будет в два этапа: с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года, а с 1 апреля по устанавливаемому правительством показателю.

К 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тысяч рублей, пообещала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она пояснила, как будут индексироваться пенсии до 2025 года. Индексация будет в два этапа: с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года, а с 1 апреля по устанавливаемому правительством показателю. Рост пенсий будет определяться законом, заверила Голикова."Одно из ключевых моментов законопроекта о пенсионной реформе — это то, что теперь в законе будет очень четко зафиксировано, как будут расти пенсии. Это отдается не в компетенцию правительства, а будет прописано в законе", — заявила в эфире программы "60 минут" вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова."Это означает, если от сухих слов отказаться, что ежегодно, начиная с 2025 года, она будет индексироваться также выше инфляции, но исходя из тех цифр, которые на тот период времени будут складываться и в экономике, и по показателю инфляции, и по росту, что важно, средней заработной платы по экономике", — добавила социальный вице-премьер.Кроме того, сохранение федеральных льгот на недвижимость и землю сэкономит в среднем каждому получателю 1800-1900 рублей в год. Голикова отметила, что право пользоваться этими льготами распространяются на женщин старше 55 лет и мужчин, достигших 60-летия.Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров также в программе "60 минут" подчеркнул, что инициативы президента по смягчению пенсионной реформы на переходный период обойдутся бюджету в дополнительные 511 миллиардов рублей.29 августа 2018 года к россиянам с получасовым обращением выступил президент России Владимир Путин. Он объяснил главную цель пенсионных изменений в стране. Это стабильность и устойчивость пенсионной системы.Владимир Путин рассказал, что пенсионный возраст в России для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, а для мужчин – с 60 до 65 лет."Сейчас речь идет о целом комплексе не только воздействия, но и отработки некоторых компенсационных мер для бизнеса. Президент в своем обращении поручил такие меры предусмотреть, обсудив их с бизнесом. Я проводила трехстороннюю комиссию с социальными партнерами, где предприниматели проинформировали, как бы они видели те самые компенсационные меры для них, чтобы они удерживали на работе людей предпенсионного возраста, — рассказала Татьяна Голикова. — Сегодня прозвучало, и не просто прозвучало, а написано было на бумаге предложение, что, если они будут таких работников сохранять на работе, тогда мы должны снизить ставку страховых взносов в два раза, с 22 до 11. Я бы сказала, что это беспрецедентно наглое предложение".Снижение ставок страховых взносов не планируется, подчеркнула вице-вице-премьер.При этом есть предложения по смягчению: многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, должно быть повышено пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, должны быть сохранены льготы лицам старше нынешнего пенсионного возраста на проезд и оплату услуг ЖКХ, сохранены условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.Кроме того, президент России считает, что за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Свои предложения по пенсионным изменениям президент в виде поправок к законопроекту внес в Госдуму. 6 сентября первый пакет поправок в Думу внесла фракция "Единой России". Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.