Назначение константинопольским патриархом своих экзархов на Украину без согласования с Русской православной церковью - грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Это не останется без ответа, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Назначение константинопольским патриархом своих экзархов на Украину без согласования с Русской православной церковью — грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такой шаг останется без ответа, не сомневается председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.Константинопольская православная церковь сообщила о назначении в Киев двух своих экзархов (епископов) "в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины". На Украину назначены епископ Даниил Памфилонский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады. При этом Украина — каноническая территория для Русской православной церкви, ведь Украинская православная церковь, хоть и пользуется правами широкой автономии, однако же находится в составе Московского патриархата, напоминает ТАСС.В украинской неканонической церковной структуре тем временем заявили, что ожидают "плодотворного сотрудничества" с назначенными в Киев экзархами, передает РИА Новости.