Певица Маргарита Суханкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова
Судьба человека. Артистка рассказала о неудавшейся личной жизни.
Певица Маргарита Суханкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова
"Судьба человека". Артистка рассказала о неудавшейся личной жизни.
Голос Маргариты звучит почти во всех самых известных песнях
группы "Мираж". Однако долгое время Суханкина не выступала на сцене. Она
училась в консерватории и планировала стать оперной, а не эстрадной певицей. Однако фортуна распорядилась иначе: через много лет Суханкина стала не только вокалом, но и лицом коллектива.
Личная жизнь артистки складывалась не очень удачно. Первым мужем
звезды был хорват Антун Маруно. Они расписались, когда звезда была на третьем
курсе университета. Некоторое время супруги жили в Германии и Швейцарии. Маргарита томилась на чужбине. Она не хотела быть
домохозяйкой и петь в ресторане мужа.
Супруги пытались жить на две страны. Через два года брак
распался, как утверждает Маргарита, по причине того, что муж изменил ей,
сожительствовал с другой и просил больше его не беспокоить. "Я плакала каждую
ночь, было тяжело. Потом, через какое-то время он вновь появился и предложил
начать все сначала, но тут уже я отказалась", – вспоминает звезда.
"Как говорит мой друг, каждый брак хуже предыдущего. Так и
было, каждый брак длился по три года. И так получалось, что все эти отношения
шли друг за другом", – сообщила Суханкина смеясь.
Следующим мужем звезды был композитор по имени Александр. Мужчина много
пил, поэтому, когда Маргарита забеременела, заставил сделать аборт.
"Меня почистили так, что я чуть не умерла после этого аборта.
В скором времени я опять забеременела, но я отказалась от него избавляться,
однако беременность была очень тяжелая, в итоге на восьмом месяце ребенок
погиб", – рассказала Маргарита.
После второй беременности Суханкина бросила мужа. У звезды случился
нервный срыв. Гибель ребенка лишила вокалистку голоса. "Я рыдала на протяжении
года. Ни одной ночи я не спала спокойно. Были одни слезы, голос потом, постепенно,
медленно, но голос вернулся", – поведала знаменитость.
Маргарита оказалась у разбитого корыта: детей не было, из театра уволили – артистку начали посещать мысли о
самоубийстве. "Я открыла окно, была готова все закончить, но вспомнила о своих
родителях. Не могла с ними так поступить", – признается Суханкина.
После знаменитость была в гражданском браке с композитором Андреем Литягиным, который по признанию артистки оказался фикцией, так как они с детства лишь друзья и даже ни разу не целовались. Артистка больше не пыталась выйти замуж, но желание стать
матерью никуда не ушло. Знаменитость решилась на усыновление. "А потом увидела
в программе "Пока все дома" двоих малышей. У меня так сердце забилось, это
невозможно передать. Я стала их мамой, это было лучшее, что случалось со мной",
– говорит Маргарита.