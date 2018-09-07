Певица Маргарита Суханкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Артистка рассказала о неудавшейся личной жизни.

Певица Маргарита Суханкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова"Судьба человека". Артистка рассказала о неудавшейся личной жизни.Голос Маргариты звучит почти во всех самых известных песняхгруппы "Мираж". Однако долгое время Суханкина не выступала на сцене. Онаучилась в консерватории и планировала стать оперной, а не эстрадной певицей. Однако фортуна распорядилась иначе: через много лет Суханкина стала не только вокалом, но и лицом коллектива.Личная жизнь артистки складывалась не очень удачно. Первым мужемзвезды был хорват Антун Маруно. Они расписались, когда звезда была на третьемкурсе университета. Некоторое время супруги жили в Германии и Швейцарии. Маргарита томилась на чужбине. Она не хотела бытьдомохозяйкой и петь в ресторане мужа.Супруги пытались жить на две страны. Через два года бракраспался, как утверждает Маргарита, по причине того, что муж изменил ей,сожительствовал с другой и просил больше его не беспокоить. "Я плакала каждуюночь, было тяжело. Потом, через какое-то время он вновь появился и предложилначать все сначала, но тут уже я отказалась", – вспоминает звезда."Как говорит мой друг, каждый брак хуже предыдущего. Так ибыло, каждый брак длился по три года. И так получалось, что все эти отношенияшли друг за другом", – сообщила Суханкина смеясь.Следующим мужем звезды был композитор по имени Александр. Мужчина многопил, поэтому, когда Маргарита забеременела, заставил сделать аборт."Меня почистили так, что я чуть не умерла после этого аборта.В скором времени я опять забеременела, но я отказалась от него избавляться,однако беременность была очень тяжелая, в итоге на восьмом месяце ребенокпогиб", – рассказала Маргарита.После второй беременности Суханкина бросила мужа. У звезды случилсянервный срыв. Гибель ребенка лишила вокалистку голоса. "Я рыдала на протяжениигода. Ни одной ночи я не спала спокойно. Были одни слезы, голос потом, постепенно,медленно, но голос вернулся", – поведала знаменитость.Маргарита оказалась у разбитого корыта: детей не было, из театра уволили – артистку начали посещать мысли осамоубийстве. "Я открыла окно, была готова все закончить, но вспомнила о своихродителях. Не могла с ними так поступить", – признается Суханкина.После знаменитость была в гражданском браке с композитором Андреем Литягиным, который по признанию артистки оказался фикцией, так как они с детства лишь друзья и даже ни разу не целовались. Артистка больше не пыталась выйти замуж, но желание статьматерью никуда не ушло. Знаменитость решилась на усыновление. "А потом увиделав программе "Пока все дома" двоих малышей. У меня так сердце забилось, этоневозможно передать. Я стала их мамой, это было лучшее, что случалось со мной",– говорит Маргарита.