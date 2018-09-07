Сборная России по футболу проведет стартовый поединок Лиги наций против Турции при полных трибунах. Об этом сообщил вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы. Матч пройдет в турецком Трабзоне на стадионе имени Шенола Гюнеша.

Сборная России по футболу проведет стартовый поединок Лиги наций против Турции при полных трибунах. Об этом сообщил вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы. Матч пройдет в турецком Трабзоне на стадионе имени Шенола Гюнеша."Сегодня будет полный стадион, ведь Трабзон – это футбольный город, где игра приравнена к религии, — цитирует Ярдымджы ТАСС. – Сборная Турции не выступала в Трабзоне около десяти лет, поэтому местные болельщики обязательно придут поддержать футболистов"."Лига наций – нововведение УЕФА, заменяющее товарищеские матчи. Турнир будет полезен и со спортивной, и с коммерческой стороны. Нам будет важно стартовать с победы над нашими друзьями из России. Надеюсь, что игра получится хорошей, и три очка будут разыграны исключительно в спортивной борьбе".Напомним, что матч Турция – Россия начнется в 21:45 по московскому времени.