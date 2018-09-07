На нью-йоркских продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Первой финалисткой соревнований в женском одиночном разряде стала американка Серена Уильямс, посеянная на турнире под 17-м номером.

На нью-йоркских продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Первой финалисткой соревнований в женском одиночном разряде стала американка Серена Уильямс, посеянная на турнире под 17-м номером.В первом полуфинальном матче Уильямс-младшая одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой, которая имела 19-й номер посева. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу американки.В финале Серена Уильямс сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Киз (США, 14).