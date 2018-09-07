Бывший российский разведчик, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль сотрудничал в последнее время и с разведслужбами Испании. Также он консультировал спецслужбы Чехии и Эстонии.

Бывший российский разведчик, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль сотрудничал в последнее время и с разведслужбами Испании. Также он консультировал спецслужбы Чехии и Эстонии.По данным газеты New York Times, вместо того чтобы вести размеренную жизнь в изгнании, Скрипаль продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии (в 2012 году) и Эстонии (в 2014 году). Он предоставил этим спецслужбам информацию, которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием.Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании. Содержание и время встреч, которые были санкционированы британцами, — засекречены. Предположительно, он сотрудничал с испанскими властями по делам о "русской мафии"​​​, сообщает "Интерфакс".4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту, однако доказательств не представил.Впоследствии специалисты из британской военной химической лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. А в мае президент Чехии признался, что это вещество производилось и испытывалось на территории его республики. По мнению российских экспертов, производить это отравляющее вещество могли, помимо чехов, около 20 западных стран.Уже в конце июня в Эймсбери, близ Солсбери, были госпитализированы в критическом состоянии 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули. Утверждалось, что они могли трогать емкость, в которой содержался яд для Скрипалей.4 сентября Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад о расследовании инцидента в Эймсбери. Согласно документу, Стерджес и Роули были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.И 5 сентября прокуратура Британии предъявила двум гражданам России - Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе — покушение на убийство Скрипалей, опубликовав фотографии этих людей. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые — сотрудники российской военной разведки.О том, что так называемые улики по инциденту в Солсбери нарушают законы логики и физики, говорят и в самой Великобритании. Так, бывший высокопоставленный британский дипломат Крейг Мюррей в своем блоге написал: власти Соединенного Королевства что-то напутали с фотографиями подозреваемых по делу Скрипалей или же просто сфальсифицировали их. Дипломат напоминает тот факт, что на опубликованных кадрах из аропорта, в который прилетели подозреваемые, указано одно и то же время — с точностью до секунды. Крейг Мюррей также подчеркивает, что для сотрудников ГРУ так называемые отравители вели себя слишком непрофессионально.