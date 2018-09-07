Седьмого сентября, в день концерта скандального американского рэпера 6ix9ine в Москве, стало известно, что 22-летний музыкант Даниэль Эрнандес не прилетел столицу. Организаторы выступления не знают, где артист.

Седьмого сентября, в день концерта скандального американского рэпера 6ix9ine в Москве, стало известно, что 22-летний музыкант Даниэль Эрнандес не прилетел столицу. Организаторы выступления не знают, где артист, сообщает The Flow.Представители концертного агентства, которое устраивало столичный концерт 6ix9ine, рассказали, что накануне рэпер не прилетел в Стокгольм, где должен был выступать."Подробности произошедшего пока не ясны. Вроде бы как и его менеджмент не до конца понимает, что происходит, так как отменяется не только Москва, а с большой вероятностью вся часть тура", — рассказали организаторы выступления.Ранее сообщалось, что молодого рэпера обвиняли в приставании к несовершеннолетней. Кроме того, в июле артиста похитили и ограбили.