Перечень работодателей Сергея Скрипаля все растет. Бывший полковник ГРУ, как выяснилось, работал не только на британскую, но и на испанскую разведку.

Перечень работодателей Сергея Скрипаля все растет. Бывшийполковник ГРУ, как выяснилось, работал не только на британскую, но и наиспанскую разведку.Жизнь Сергея Скрипаля была насыщена событиями. Экс-сотрудникГРУ, связанный с британскими спецслужбами, в последние годы мог работать ещеи с испанскими разведчиками, пишет New York Times.В начале 1990-х годов Скрипаля завербовал сотрудникбританской разведки. В то время бывший полковник проживал в Мадриде. В последующие годы двойной – или тройной – агент неоднократно возвращался в столицу Испании.Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году былосужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. В 2010году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании, в томчисле Сергея Скрипаля.Тем временем Лондон продолжает изобретать все новыеподробности дела Скрипалей, которые изрядно веселят не толькорядовых россиян, но и ведущих политиков. Глава МИД России Сергей Лавровпризнался журналистам, что его любимым мемом после публикации Лондономфотографий "отравителей" стал фотоответ российских пользователей. Наэтом снимке в роли Петрова и Боширова выступают Тимур Батрутдинов и ГарикХарламов.На днях Лондон назвал имена предполагаемых "отравителей" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщили британские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники российского Главного разведывательного управления.Бывший работник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив никаких доказательств.Москва отрицает обвинения. Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль.