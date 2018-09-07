Перечень работодателей Сергея Скрипаля все растет. Бывший
полковник ГРУ, как выяснилось, работал не только на британскую, но и на
испанскую разведку.
Перечень работодателей Сергея Скрипаля все растет. Бывший
полковник ГРУ, как выяснилось, работал не только на британскую, но и на
испанскую разведку.
Жизнь Сергея Скрипаля была насыщена событиями. Экс-сотрудник
ГРУ, связанный с британскими спецслужбами, в последние годы мог работать еще
и с испанскими разведчиками, пишет New York Times.
В начале 1990-х годов Скрипаля завербовал сотрудник
британской разведки. В то время бывший полковник проживал в Мадриде. В последующие годы двойной – или тройной – агент неоднократно возвращался в столицу Испании.
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был
осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. В 2010
году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании, в том
числе Сергея Скрипаля.
Тем временем Лондон продолжает изобретать все новые
подробности дела Скрипалей, которые изрядно веселят не только
рядовых россиян, но и ведущих политиков. Глава МИД России Сергей Лавров
признался журналистам, что его любимым мемом после публикации Лондоном
фотографий "отравителей" стал фотоответ российских пользователей. На
этом снимке в роли Петрова и Боширова выступают Тимур Батрутдинов и Гарик
Харламов.
На днях Лондон назвал имена предполагаемых "отравителей" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщили британские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники российского Главного разведывательного управления.
Бывший работник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив никаких доказательств.
Москва отрицает обвинения. Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль.