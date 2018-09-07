В день рождения встретились с воспитанниками подшефной школы-интерната. 7 сентября Следственному комитету исполнилось 11 лет.

В день рождения встретились с воспитанниками подшефной школы-интерната. 7 сентября Следственному комитету исполнилось 11 лет. Сначала он осуществлял свою деятельность при Прокуратуре, с 15 января 2011 года - получил самостоятельность и подчиняется исключительно Президенту. С первых дней работы Следком на страже прав детей и при расследовании уголовных дел, и при решении вопросов, связанных с их жизненным устройством, благополучием, обеспечением безопасности. Более семи лет сотрудники Следственного управления опекают воспитанников «Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната". Там воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По случаю дня рождения и в связи с началом учебного года следователи встретились с воспитанниками. И по традиции, провели футбольный матч. Поскольку он был дружеским, то игра закончилась с равным счётом - 5:5.