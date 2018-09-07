По результатам проверки установлено, что продавец сбывала нелегальную продукцию, которую поставляли ее соучастники...

СЧ СУ УВД по СЗАО окончено производством уголовное дело по факту сбыта алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками.Ранее сообщалось, что в июле 2017 года в Южном Тушине была задержана с поличным продавец торговой точки, подозреваемая в реализации поддельного алкоголя.Оперативники ОЭБиПК УВД по СЗАО изъяли партию контрафактных спиртосодержащих напитков стоимостью более 100 тысяч рублей. По результатам проверки установлено, что продавец сбывала нелегальную продукцию, которую поставляли ее соучастники.Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».При проведении обысков в складских помещениях и в автомобилях фигурантов была изъята немаркированная алкогольная продукция. Общий ущерб, причиненный правообладателям, составил около 5,5 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53