Под предлогом аренды злоумышленники завладевали автотранспортом, используя ложные сведения и поддельные документы, удостоверяющие личность арендатора...

«Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых обвиняемых в хищениях 8 автомобилей, сдаваемых в аренду физическими и юридическими лицами», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, фигуранты совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, путем обмана осуществляли на территории столичного региона хищение автомобилей. Под предлогом аренды у физических и юридических лиц злоумышленники завладевали автотранспортом, используя ложные сведения и поддельные документы, удостоверяющие личность арендатора. Таким образом, участники группы имели реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.Обвиняемые демонтировали установленное в автомашинах оборудование дистанционного слежения, а затем осуществляли их транспортировку в ближнее зарубежье, где передавали соучастникам.Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим организациям и гражданам, составила около 5,5 млн рублей.К уголовной ответственности привлечены шестеро участников организованной группы.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28