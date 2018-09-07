Певица Лолита Милявская появилась на музыкальном конкурсе молодых исполнителей Новая волна – 2018 в Сочи. Артистка поразила всех шикарным головным убором от известного бренда.

Певица Лолита Милявская появилась на музыкальном конкурсемолодых исполнителей "Новая волна – 2018" в Сочи. Артистка поразила всех шикарнымголовным убором от известного бренда.Сегодня, 7 сентября, Лолита споет на бенефисе Ирины Аллегровойна сцене New Wave Hall. Поэтому заезда прилетела немного пораньше, чтобы поучаствоватьв репетиции.Артистка пришла на саундчек в оригинальном образе. Онаоблачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее головувенчала черно-белая шляпа гигантских размеров.Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры.Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная сорокоградусная жара. Вот артистка и решила спрятать голову, чтобы не напекло.Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости."Эту шляпу от Ральфа Лорена мы купили в Штатах много летназад с моим директором, когда были там на гастролях. И вот я ее нашла,приделала к ней булавку и надела", – сообщила артистка журналистам сайта"Комсомольская правда".Добавим, что высокие температуры и палящее солнце могут бытьопасны для здоровья, особенно если человек не успел привыкнуть, акклиматизироваться.А вот Лолита – молодец, подготовилась, хотя все же стала своеобразной жертвой:со звездой, конечно, все хорошо, но вот имидж, по мнению некоторыхпользователей Сети, окончательно загублен. Отметим, что настоящих поклонников творчестваМилявской модные промахи не расстраивают, они любят ее не за это."Всегда любила вас, такую без комплексов: настоящую ибезумно классную, @lolitamilyavskaya оставайтесь такой же очаровашкой(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она еще хочу заметить очень умная! Эрудированная,Лола может ответить на любой вопрос касающийся любой области географии, науки итд!!!!" – хвалят фанаты любимицу.