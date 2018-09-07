В Красноярске радикально взялись за чистый воздух, особенно после поручения президента в начале 2018 года. С тех пор в городе, чистого воздуха ради, взорвали две старых котельных. А таковых в городе еще десятки. Полностью избавить город от черного дыма обещают через 2 года.

В Красноярске радикально взялись за чистый воздух, особенно после поручения президента в начале 2018 года. С тех пор в городе, чистого воздуха ради, взорвали две старых котельных. А таковых в городе еще десятки. Становится ли легче дышать — главный вопрос, который стоит спрашивать у жителей разных районов города?- Дышать можно спокойно!Все данные в зеленой зоне. Пункт контроля, который следит за чистотой воздуха в Красноярске. Все происходит автоматически. Раз в 20 минут система берет пробу на анализ и проверяет ее на вредные выбросы."Вся информация передается после обработки компьютером, выводится через специальные программы, когда у нас обнаруживается превышение, во сколько и в каком количестве", — поясняет начальник лаборатории Михаил Степанов.Такие посты помогли найти главных загрязнителей красноярского воздуха. Впрочем, о них жители города и так догадывались. Трубы небольших котельных виднеются в каждом районе.Несколько сотен килограммов взрывчатки, неделя подготовки, и одна из котельных, которая отравляла целый микрорайон, ликвидирована.Детский сад, больница и сотни жителей многоэтажек теперь могут дышать полной грудью. В Красноярске это было одно из самых грязных мест. Зимой содержание вредных примесей превышало норму в десятки раз. Но теперь сажа, копоть, угольная пыль остались в прошлом."Мы предполагаем, что до 2024 года ликвидируем 30 таких котельных, которые расположены на территории города Красноярска. И это даст еще больший экологический эффект", — уверен министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.Это уже вторая труба, которую взорвали ради чистоты красноярского воздуха. Первыми так громко бороться за экологию начали на старейшей городской ТЭЦ. На месте взрыва сейчас строительная площадка. Вместо невысокой трубы, которая дымила чуть ли не в окна домов, строят гигантское сооружение – трубу высотой 270 метров."Она позволит своей высотой пробить это одеяло, которое находится над городом Красноярском, инверсионный слой, и увеличить рассеивание тех вредных веществ, которые вырабатывают котлы на красноярской ТЭЦ-1", — объясняет технический директор СГК Олег Петров.Самих выбросов тоже станет меньше. Вместе с высокой трубой появятся электрофильтры. По такому принципу в Красноярске уже работает одна теплоэлектростанция. Доказательство того, что теплоэнергетика может быть чистой.Пыль и сажа, которые образуются во время работы котла, остаются в огромном бункере. Это и есть электрофильтр. В нем оседает практически вся грязь, а в атмосферу попадает лишь облако пара.Пункты, которые контролируют чистоту воздуха, отмечают, что в последние несколько месяцев ситуация улучшилась. В августе не было ни одного дня, когда пришлось бы предупреждать людей об опасности и рекомендовать не выходить лишний раз на улицу. Полностью избавить город от черного неба обещают через 2 года.