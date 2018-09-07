Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить на сцену. У артиста диагностировали пневмонию.

Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить насцену. У артиста диагностировали пневмонию.В Сочи проходит конкурс молодых исполнителей "Новая волна".Многие звезды российского шоу-бизнеса приехали на побережье Черного моря, чтобыпорадовать зрителей своими песнями.В их числе был и Валерий Леонтьев. Однако он не смог принятьучастие в концерте, который пройдет сегодня, 7 сентября. Чтобы не пугатьпоклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своегоотсутствия на сцене.Артист опубликовал новость в личном Instagram. Знаменитость рассказал, что медики нашли у него воспаление легких – болезнь, халатное отношение к которой, чревато страшными последствиями."Дорогиедрузья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие всегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмониюи категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезньобрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, доконцерта закрытия я встану на ноги. )", – написал Валерий.Поклонники отметили, что очень расстроены известием, а такжепожелали звезде скорейшего выздоровления."Валерий Яковлевич, поправляйтесь, дай Бог вам здоровья! Вы единственный певецна нашей эстраде, которого хочется слушать, слушать, слушать, слушать....,ходить на концерты и получать истинное удовольствие!!! Ваш голос ЗАВОРАЖИВАЕТ!!!","Не болейте долго,но лечитесь до выздоровления! Ждем Вас на концертах",– писали встревоженные фанаты.Отметим, что супруга Леонтьева уже давно настаивает, чтобытот завершил карьеру. Она очень переживает за любимого мужа. Ведь гастрольнаядеятельность отнимает много сил. К тому же привычка Валерия работать на износ,также не добавляет ему здоровья. Сам же артист продолжает выступать, ведьзритель приходит – на его концертах всегда полный зал, а значит он еще нужен.