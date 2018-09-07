Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить на
сцену. У артиста диагностировали пневмонию.
Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить на
сцену. У артиста диагностировали пневмонию.
В Сочи проходит конкурс молодых исполнителей "Новая волна".
Многие звезды российского шоу-бизнеса приехали на побережье Черного моря, чтобы
порадовать зрителей своими песнями.
В их числе был и Валерий Леонтьев. Однако он не смог принять
участие в концерте, который пройдет сегодня, 7 сентября. Чтобы не пугать
поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего
отсутствия на сцене.
Артист опубликовал новость в личном Instagram. Знаменитость рассказал, что медики нашли у него воспаление легких – болезнь, халатное отношение к которой, чревато страшными последствиями.
"Дорогие
друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в
сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию
и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь
обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до
концерта закрытия я встану на ноги. )", – написал Валерий.
Поклонники отметили, что очень расстроены известием, а также
пожелали звезде скорейшего выздоровления.
"Валерий Яковлевич, поправляйтесь, дай Бог вам здоровья! Вы единственный певец
на нашей эстраде, которого хочется слушать, слушать, слушать, слушать....,
ходить на концерты и получать истинное удовольствие!!! Ваш голос ЗАВОРАЖИВАЕТ!!!",
"Не болейте долго,но лечитесь до выздоровления! Ждем Вас на концертах",
– писали встревоженные фанаты.
Отметим, что супруга Леонтьева уже давно настаивает, чтобы
тот завершил карьеру. Она очень переживает за любимого мужа. Ведь гастрольная
деятельность отнимает много сил. К тому же привычка Валерия работать на износ,
также не добавляет ему здоровья. Сам же артист продолжает выступать, ведь
зритель приходит – на его концертах всегда полный зал, а значит он еще нужен.