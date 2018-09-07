Продюсер Максим Фадеев сбросил 70 килограммов. Поклонники восхищаются посвежевшим композитором.

Продюсер Максим Фадеев сбросил70 килограммов. Поклонники восхищаются посвежевшим композитором.В своем Instagram Фадеевопубликовал снимок себя любимого. На фото он удобно устроился за столом, накотором стоят два стакана. "Сижу в ресторане высокой кухни. Видимо, кухнянастолько высокая, что я ничего не понял!)😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией написал продюсер.Поклонники отметили, что в дорогихресторанах порции настолько маленькие, а названия блюд такие сложные, что, попробовав предложенные яства, можно сразу и не разобрать, что или кого именно ешь."Согласна...были в "Парусе"...вЭмиратах...ресторан с огромным аквариумом...принесли что то в маленькойчашечке...мы тоже...так и не поняли...что ели?.........)))", "а у насчем выше..тем непонятнее...к примеру мода..вот и кухня так же🍴",– рассказывали подписчики Фадеева.Другие же пользователи Сети выразилиобеспокоенность. Они посчитали, что так как Максим сейчас стремительно худеет,то, скорее всего, отказывается от пищи – голодает, к тому же знаменитость сидит только снапитками – еды на столе нет. "Ну, в принципе достаточно.Вода – это основа жизни. Бульк! И день удался!", "Всыроедческом ресторане?🙈😂", "Молекулярная ?😊👍", "Ну вы хоть поели?😉", "А где еда 🥘? Я тоже ничего не понял 🤣","Наверное принесли на подносе и сразу унесли ))))","Нуесли из еды только вода, то конечно)", "Да уж, надо было куру-гриль брать на вокзале", "Может уресторана! Разгрузочный день!!( Пятница все таки)😀😀😀", – писали фолловеры.Отметим, что большинство интернет-обывателейсошлись на мнении, что Фадеев очень преобразился. Он стал выглядеть моложе, привлекательней,а главное здоровее. "Максим, какдавно Вас не было видно. Хорошо выглядите", "Оченьрада,что вы,Максим, в такой прекрасной форме. Счастья вам и здоровья!!!! Иконечно, творческих успехов", – хвалили знаменитость в Сети.