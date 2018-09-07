Продюсер Максим Фадеев сбросил
70 килограммов. Поклонники восхищаются посвежевшим композитором.
Продюсер Максим Фадеев сбросил
70 килограммов. Поклонники восхищаются посвежевшим композитором.
В своем Instagram Фадеев
опубликовал снимок себя любимого. На фото он удобно устроился за столом, на
котором стоят два стакана. "Сижу в ресторане высокой кухни. Видимо, кухня
настолько высокая, что я ничего не понял!)😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией написал продюсер.
Поклонники отметили, что в дорогих
ресторанах порции настолько маленькие, а названия блюд такие сложные, что, попробовав предложенные яства, можно сразу и не разобрать, что или кого именно ешь.
"Согласна...были в "Парусе"...в
Эмиратах...ресторан с огромным аквариумом...принесли что то в маленькой
чашечке...мы тоже...так и не поняли...что ели?.........)))", "а у нас
чем выше..тем непонятнее...к примеру мода..вот и кухня так же🍴",
– рассказывали подписчики Фадеева.
Другие же пользователи Сети выразили
обеспокоенность. Они посчитали, что так как Максим сейчас стремительно худеет,
то, скорее всего, отказывается от пищи – голодает, к тому же знаменитость сидит только с
напитками – еды на столе нет. "Ну, в принципе достаточно.
Вода – это основа жизни. Бульк! И день удался!", "В
сыроедческом ресторане?🙈😂", "Молекулярная ?😊👍", "Ну вы хоть поели?😉", "А где еда 🥘? Я тоже ничего не понял 🤣",
"Наверное принесли на подносе и сразу унесли ))))",
"Ну
если из еды только вода, то конечно)", "Да уж, надо было куру-гриль брать на вокзале", "Может у
ресторана! Разгрузочный день!!( Пятница все таки)😀😀😀", – писали фолловеры.
Отметим, что большинство интернет-обывателей
сошлись на мнении, что Фадеев очень преобразился. Он стал выглядеть моложе, привлекательней,
а главное здоровее. "Максим, как
давно Вас не было видно. Хорошо выглядите", "Очень
рада,что вы,Максим, в такой прекрасной форме. Счастья вам и здоровья!!!! И
конечно, творческих успехов", – хвалили знаменитость в Сети.