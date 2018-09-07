Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Монтане. В ходе своей речи он заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным – одна из лучших, что были в его жизни.

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Монтане. В ходе своей речи он заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным – одна из лучших, что были в его жизни. Лидеры двух стран встречались в Хельсинки, напоминает ТАСС.Трамп саркастично отметил, что критики, обвинявшие его в "слишком дружелюбном отношении" к Путину, просто хотели бы увидеть "боксерский бой на сцене".