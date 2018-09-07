Одной из лучших встреч в своей жизни назвал Дональд Трамп
переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. С откровенным признанием президент
США выступил перед своими сторонниками.
Одной из лучших встреч в своей жизни назвал Дональд Трамп
переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. С откровенным признанием президент
США выступил перед своими сторонниками.
Противники Трампа очень надеялись, что переговоры
президентов России и США превратятся в "боксерский поединок". Однако
их мечтам не суждено было сбыться – встреча прошла отлично. Хотя они все равно
называют саммит в Хельсинки "ужасным".
"Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединок
на сцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию, мы
обсудили так много хороших дел. Но они говорили: "Это было ужасно". Я
спрашивал: "Что ужасного? Это была потрясающая встреча", – заявил
Трамп на встрече со сторонниками в Биллингсе, штат Монтана.
Американский лидер в своей привычной манере намекнул на
некие тайные договоренности с российским президентом. "Я не собираюсь
рассказывать вам, что там было. А если бы и рассказал – вы все равно не
узнаете, правда ли это. Ведь там были только Путин и я. Но это была величайшая
встреча в человеческой истории, поверьте мне", – заинтриговал слушателей
Трамп.
Полномасштабные переговоры двух лидеров, о которых
вспоминает американсий президент, состоялись в Хельсинки 16 июля. О планах
новой двусторонней встречи пока не сообщается. Хотя не исключено, что
президенты России и США пересекутся на международных мероприятиях, одним из
которых станет ноябрьский форум в Сингапуре.