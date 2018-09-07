Одной из лучших встреч в своей жизни назвал Дональд Трамп переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. С откровенным признанием президент США выступил перед своими сторонниками.

Одной из лучших встреч в своей жизни назвал Дональд Трамппереговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. С откровенным признанием президентСША выступил перед своими сторонниками.Противники Трампа очень надеялись, что переговорыпрезидентов России и США превратятся в "боксерский поединок". Однакоих мечтам не суждено было сбыться – встреча прошла отлично. Хотя они все равноназывают саммит в Хельсинки "ужасным"."Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединокна сцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию, мыобсудили так много хороших дел. Но они говорили: "Это было ужасно". Яспрашивал: "Что ужасного? Это была потрясающая встреча", – заявилТрамп на встрече со сторонниками в Биллингсе, штат Монтана.Американский лидер в своей привычной манере намекнул нанекие тайные договоренности с российским президентом. "Я не собираюсьрассказывать вам, что там было. А если бы и рассказал – вы все равно неузнаете, правда ли это. Ведь там были только Путин и я. Но это была величайшаявстреча в человеческой истории, поверьте мне", – заинтриговал слушателейТрамп.Полномасштабные переговоры двух лидеров, о которыхвспоминает американсий президент, состоялись в Хельсинки 16 июля. О планахновой двусторонней встречи пока не сообщается. Хотя не исключено, чтопрезиденты России и США пересекутся на международных мероприятиях, одним изкоторых станет ноябрьский форум в Сингапуре.