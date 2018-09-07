Сборная России по футболу в турецком Трабзоне проводит дебютную встречу в рамках Лиги наций и первый матч после домашнего чемпионата мира. Соперник – команда Турции. После первого тайма счет ничейный – 1:1.

Сборная России по футболу в турецком Трабзоне проводит дебютную встречу в рамках Лиги наций и первый матч после домашнего чемпионата мира. Соперник – команда Турции. После первого тайма счет ничейный – 1:1.В целом первые 45 минут матча прошли при значительном преимуществе российской команды. Уже на 13-й минуте Денис Черышев мощным ударом в одно касание вывел сборную России вперед. Наши футболисты не остановились и продолжили атаковать. Однако создав несколько опасных моментов, забить еще так и не удалось. А вот турецкая команда наказала нас за секундную расслабленность. После быстрого розыгрыша штрафного туркам удался навес, после которого мяч отскочил к свободному Сердару Азизу. Защитник сборной Турции сильным ударом пробил Андрея Лунева – 1:1.