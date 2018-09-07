Украина неожиданно закрыла два пункта пропуска из Крыма — Армянск и Перекоп, что находятся на севере полуострова. Как сообщили в ФСБ, Киев это сделал в одностороннем порядке и без предупреждения.

Украина неожиданно закрыла два пункта пропуска из Крыма — "Армянск" и "Перекоп", что находятся на севере полуострова. Как сообщили в ФСБ, Киев это сделал в одностороннем порядке и без предупреждения.В результате пострадало множество жителей самой Украины. Все транспортные потоки пришлось перенаправить через КПП "Джанкой"."От лиц, пересекающих госграницу, поступила информация, что сопредельный пункт пропуска прекратил пропускать и оформлять лица и транспортные средства, — заявил Андрей Космачёв, начальник отделения КПП "Армянск". — И как видите, пункт пропуска в пустом состоянии. На данный момент наше подразделение готово возобновить пропуск и исполнять свои функции".- Машины не пропускают украинские пограничники в обе стороны?- Да, как на выезд, так и на въезд в Российскую Федерацию без объяснения причин.