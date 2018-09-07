Студента муромского колледжа ждёт суд. По версии следствия, этим летом друг семьи разрешил 16-летнему парню пожить у себя дома: дал ключи от квартиры и даже назвал пин-код своей банковской карты, чтобы студент мог покупать в магазине продукты. Но несовершеннолетний доверия не оправдал.

Студента муромского колледжа ждёт суд. По версии следствия, этим летом друг семьи разрешил 16-летнему парню пожить у себя дома: дал ключи от квартиры и даже назвал пин-код своей банковской карты, чтобы студент мог покупать в магазине продукты. Но несовершеннолетний доверия не оправдал. Взял карту без спроса, снял 20 тысяч рублей, рассчитывая, что хозяин ничего не заметит. Однако 58-летний потерпевший пропажу обнаружил и обратился в полицию. Теперь дело о краже рассмотрит суд.