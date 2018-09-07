К маневрам в Средиземном море присоединились подразделения Сил специальных операций. Они отработали сразу несколько боевых задач - десантировались и организовали защиту береговой линии от диверсантов. Освободили захваченное пиратами судно и оказавшийся в заложниках экипаж. Предотвратили скрытое минирование фарватера. Уникальные кадры учений боевых пловцов войдут в большой репортаж Вестей недели.

К маневрам в Средиземном море присоединились подразделения Сил специальных операций. Они отработали сразу несколько боевых задач — десантировались и организовали защиту береговой линии от диверсантов. Освободили захваченное пиратами судно и оказавшийся в заложниках экипаж. Предотвратили скрытое минирование фарватера. Уникальные кадры учений боевых пловцов войдут в большой репортаж "Вестей недели".Эти учения и так уникальны — впервые в новейшей истории России совместные маневры группировки Военно-Морского флота и Воздушно-Космических сил в Средиземном море. Но часть учений вообще могла и не попасть в сводки информагентств — подразделение специального назначения всегда тренируются тихо.По легенде, бойцам спецназа необходимо совершить высадку на незнакомый берег одной из средиземноморских стран, провести разведку, дождаться основных сил, эвакуировать граждан России, которые оказались в стране, что охвачена войной и беспорядками, нанести удар морской авиации по позициям радикальных исламистов и скрытно покинуть зону боевых действий.Для того чтобы высадить передовую группу, используют подводную лодку. Это проект "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", к тому же одна из самых тихих лодок в мире. Многоцелевая подлодка подходит к месту высадки боевых пловцов. Выход боевых пловцов из торпедных аппаратов подводной лодки — процедура крайне сложная и действительно опасная, требует высокого уровня подготовки как экипажа, так и, собственно, самих водолазов.Дизель-электрическая подводная лодка (съемочная группа находится в торпедном отсеке этой лодки) в открытом море на перископной глубине, то есть не лежит на грунте и не стоит у стенки причала. Условия фактически боевые. Бойцы спецназа со снаряжением, подводными буксировщиками заходят в торпедные аппараты. Заходят, конечно, громко сказано, калибр аппаратов — 533 миллиметра.Для связи — сигналы оговорены заранее: как только боевые пловцы внутри, экипаж лодки начинает специальные процедуры. В торпедных аппаратах выравнивают давление, частично они заполняются водой. Жизнь бойцов спецназа сейчас зависит от моряков, ошибаться экипажу нельзя.Из лодки выходит первая пара боевых пловцов. Из другого торпедного аппарата — вторая пара. Теперь водолазом необходимо пройти несколько километров под водой до берега. Для этого они используют специальные буксировщики. После того, как сигнал получен, группа бойцов спецназа на быстроходных катерах подходит к берегу. Бойцы высаживаются, формируют периметр безопасности. После специалисты берут под контроль часть побережья. По легенде учений, здесь находятся гражданские (их необходимо эвакуировать, не выдавая расположение группы). Для эвакуации подразделения специального назначения используют катера БК16, они способны развивать скорость более 80 километров в час.Финальная часть учений благополучно завершилась. Группе подразделения специального назначения удалось скрытно эвакуировать граждан России. Сейчас все бойцы спецназа находятся на борту катера, который направляется в нейтральные воды.