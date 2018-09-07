100 тысяч рублей предложил иностранный гражданин сотруднику полиции за непривлечение к уголовной ответственности.

31 августа текущего года 34-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находясь в служебном кабинете пункта полиции № 16 Отдела МВД России по Вязниковскому району, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, предложил оперуполномоченному уголовного розыска денежное вознаграждение. Мужчина рассчитывал, что полицейский уничтожит материалы проверки по факту нарушения им миграционного законодательства.Несмотря не предупреждение со стороны оперативника о том, что такие действия противозаконны, гражданин положил конверт с деньгами в сумме 100 тысяч рублей в письменный стол сотрудника.Полицейский проинформировал о данном факте дежурную часть, после чего взяткодатель был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Вязниковского ОМВД.6 сентября текущего года следственными органами в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).Расследование уголовного дела продолжается.