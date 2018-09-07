ОМВД России по району Вешняки устанавлявает местонахождение пропавшего без вести Лазутова Михаила Никитовича...

ОМВД России по району Вешняки устанавлявает местонахождение пропавшего без вести Лазутова Михаила Никитовича, 21.11.1951 года рождения, уроженца г. Москва, местонахождение которого неизвестно с мая 2018 года.Приметы: на вид 70 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седыеБыл одет: красная рубашка в черную клетку.Особые приметы: шрам на правой руке в области локтя.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам8(495) 965-14-01; 8(495) 965-22-48; 8(499)373-60-75; 8(499)373-68-30 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73