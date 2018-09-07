УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Савкина Станислава Валерьевича 1985 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Савкина Станислава Валерьевича 1985 года рождения, жителя г. Москвы, который 31 августа 2018 г. ушел из дома в поселении Внуковское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 33 года, рост 160-174 см, глаза карие, волосы темно-русые.Был одет: джинсы синего цвета, рубашка темного цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79