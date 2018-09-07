Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, занята разработкой устройства, которое будет оснащаться системой из пяти основных камер. Предпродажный образец (добытый, судя по всему, с одной из китайских фабрик) Android-аппарата с оптикой Zeiss оказался запечатлен на шпионской фотографии.

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, занята разработкой устройства, которое будет оснащаться системой из пяти основных камер. Предпродажный образец (добытый, судя по всему, с одной из китайских фабрик) Android-аппарата с оптикой Zeiss оказался запечатлен на "шпионской" фотографии.Как видно на снимке, пять тыловых линз и светодиодная вспышка образуют круг. Можно разглядеть еще одно отверстие — вероятно, там будут размещаться датчики для фокусировки.Зачем смартфону может понадобиться пять камер, неясно. Скорее всего, дополнительные объективы позволят масштабировать картинку без потери качества и получать "бесшумные" фотографии в условиях тусклого освещения.Не так давно Huawei выпустила модель P20 Pro с тремя основными "глазками", поддерживающими 3-кратный оптический или 5-кратный гибридный зум. Новый флагманский смартфон с пятью камерами, по слухам, также готовит LG (три разместятся сзади, две — спереди).∎Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов читайте такжеМожно предположить, что в новинке Nokia будет применяться технология PureView, поскольку недавно HMD выкупила права на этот бренд у Microsoft. Ранее под маркой PureView выходили смартфоны инновационными камерами: например, в 2012 году Nokia (тогда входившая в состав Microsoft) выпустила модель 808 PureView с 41-мегапиксельным фотосенсором.